Avrupalı raportör: İsrail’in yaptığı soykırım

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Hollandalı raportörü Saskia Kluit, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ettiğini belirtti. Bölgedeki durumun tahmin edilebileceğinin ötesinde kötüleştiğini vurgulayan Kluit, "Bu sistematik şiddetin ilk mağduru çocuklar. Gıda, su, tıbbi bakım ve güvenli bir barınaktan mahrum bırakılan çocukların, yaşama hakkı ihlal ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Almanya da, İsrail'e siyasi baskı yapılması çağrısı yaptı. Aralarında Türkiye, Mısır, Endonezya ve Güney Afrika'nın da bulunduğu 80 ülke önceki gün yayınladıkları bildiride, Gazze Şeridi'nin Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarından bu yana "en kötü insani krizle" karşı karşıya olduğunu vurgulamıştı.