Avrupa’nın en büyük camisi engellemelere rağmen açılıyor
Fransa'nın Strasbourg kentinde yapımı 2017 yılında başlayan ve Avrupa'nın en büyük camisi olarak anılan Eyüp Sultan Camii'nde sona yaklaşıldı. Bu yıl yaz sonuna kadar açılışının yapılması planlanan cami, özellikle Fransa'daki aşırı sağcı siyasi figürlerin provokasyonlarına pek çok kez maruz kaldı. Anadolu Ajansı'na konuşan Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin "Bu Avrupa'daki en kapsamlı İslami yaşam komplekslerinden birisi. Artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz ve açılışı yaz sezonundan hemen sonra gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreç kolay olmadı, teknik, idari ve lojistik zorluklarla karşılaştık. Zaman zaman bürokratik süreçler bizi yavaşlattı. Bazı siyasi figürlerin, bu projeye yönelik sert ve provokatif açıklamalar yaptığını hep beraber görmüş olduk. Ancak hiçbir zaman onların seviyesine inmedik" dedi.