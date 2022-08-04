Avrupa’nın en büyük nükleer santrali kontrolden çıktı

ULUSLARARASI Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen kontrolden çıktığını açıkladı. Grossi, Zaporijya'da yer alan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin inceleme ve onarıma ihtiyacının olduğunu belirtti. Rafael Grossi, santrale atıfla, "Hiçbir nükleer santralde görülmemesi gereken şeylerin kataloğuna sahipsiniz" ifadesini kullandı. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çalışmalar halihazırda Rus idaresindeki Ukraynalı personel tarafından yapılıyor.