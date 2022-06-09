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Giriş Tarihi: 9.6.2022 17:02

Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyüğü! Tam 125 milyon yıllık...

AA
Avrupa’nın gelmiş geçmiş en büyüğü! Tam 125 milyon yıllık...

İngiltere'nin Wight Adası'nda Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük dinozoruna ait kalıntılar keşfedildi. Kalıntıların 10 metreden daha uzun ve yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşayan yırtıcı bir hayvana ait olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük kara dinozoruna ait kalıntılar, İngiltere'nin Wight Adası'nda keşfedildi.

BBC'de yer alan habere göre, Southampton Üniversitesinden paleontologlar 10 metreden daha uzun ve yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen yırtıcı hayvanın kalıntılarını buldu.

İKİ AYAKLI, TİMSAH YÜZLÜ VE YIRTICI...

Wight Adası'nın güneybatı kıyısında bulunan kemiklerin iki ayaklı, timsah yüzlü, yırtıcı bir spinosaurid dinozoruna ait olduğu belirtildi.

Araştırmayı yöneten doktora öğrencisi Chris Barker, fosilin muhtemelen birkaç ton ağırlığında "dev bir hayvan" olduğunu söyleyerek Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yırtıcı dinozor fosili olduğunu aktardı.

Fosile "beyaz kaya spinosauridi" adı verilirken, kalıntılara dair araştırmaların devam etmesi nedeniyle fosile henüz bilimsel isim verilmediği kaydedildi.

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Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyüğü! Tam 125 milyon yıllık...
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