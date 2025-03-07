Avrupa’nın güvenliği Türkiye’siz planlanamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda hitap etti:

Türkiye olarak ilk günden itibaren Ukrayna'daki savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için yoğun ve samimi bir çaba harcadık. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettik. Bunu yaparken, stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da güçlü bir şekilde destek verdik. Bugün de adil, akılcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacağı sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı bir önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.

Gerek savunma sanayiimizin Ukrayna'ya desteği gerekse savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken, Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahı olmadığına inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu tutumunu değiştirmesi, ortak çıkarlarımızın bir gereğidir. Avrupa güvenliği, yalnızca belirli ülkeleri değil; Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur. Avrupa güvenliğine dair atılacak tüm adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının, ortak menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Transatlantik bağın azami ölçüde korunması ve müttefikimiz Amerika'nın güçlü desteğinin alınması da şüphesiz büyük önem taşımaktadır. İleri teknolojiye sahip savunma sanayiimiz, güçlendirilmek istenen savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Saygıdeğer katılımcılar, karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve savunmasında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli, stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek, her iki tarafın da ortak menfaatinedir.

ARTIK VİZYONER OLUN HEDEFİMİZ TAM ÜYELİK

BİZ, AB'ye tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir şekilde muhafaza ediyoruz. Birliğin, artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini ve dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki tüm yüksek düzeyli toplantıları da en kısa zamanda birlikte gerçekleştiririz. Ukrayna'da da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için müzakere sürecine ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum.

BATILI LİDERLER DİKKATLE DİNLEDİ

Toplantıya katılan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Luis Santos da Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen, Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Rodney Starmer, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Storeve, Kanada Başbakanı Justin Pierre James Trudeau, İzlanda Başbakanı Guorun Hafsteinsdottir ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinledi.