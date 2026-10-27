’Avrupa’nın hasta adamı Fransa’

Fransa'da 17 Eylül'den beri devam eden hükümet karşıtı gösteriler sürerken iki önemli yorum geldi. Politico dergisinde "Fransa, Avrupa'nın en hasta adamı. Ekonomik kriz kapıda, durum hızla kötüleşebilir" denildi. Haberde "Fransa'da protestolar sürerken 3.5 trilyon euroluk kamu borcu, bütçe açığı ve siyasi belirsizlik ekonomik baskıyı artırıyor. Fransa sosyal ve mali krizlerin birbirini beslediği bir döngüye girdi" denildi.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine konuşan Fransız düşünür Bernard-Henri Levy ise "Ülke iki aşırı uç arasında sıkıştı, iç savaş yakın" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının insanları kutuplaştırdığı için demokrasilere zarar verdiğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör