Belçika resmi haber ajansı Belga'ya göre başkent Brüksel'den İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Eurostar treni, Belçika'nın Leuze-en-Hainaut bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle demir yolu hattının çevresindeki güvenlik çitlerini aşarak raylara giren bir kişiye çarptı.

Trenin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Belçika demir yolu altyapı işletmecisi Infrabel, Brüksel ile Fransa sınırı arasındaki hızlı tren hattında ulaşımın her iki yönde de süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Brüksel'den Londra'ya giden hızlı trenlerin de aynı hattı kullanarak Fransa üzerinden Manş Tüneli aracılığıyla İngiltere'ye ulaşması nedeniyle kazadan İngiltere seferleri de etkilendi.