Avrupa’nın hızlı tren hattında ölüm! Eurostar kazası Brüksel-Londra seferlerini vurdu
Belçika’da raylara giren bir kişiye çarpan Eurostar treninde facia yaşandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası hızlı tren hattı çift yönlü ulaşıma kapatılırken İngiltere seferlerinde de aksama alarmı verildi.
Belçika resmi haber ajansı Belga'ya göre başkent Brüksel'den İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Eurostar treni, Belçika'nın Leuze-en-Hainaut bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle demir yolu hattının çevresindeki güvenlik çitlerini aşarak raylara giren bir kişiye çarptı.
Trenin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Belçika demir yolu altyapı işletmecisi Infrabel, Brüksel ile Fransa sınırı arasındaki hızlı tren hattında ulaşımın her iki yönde de süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.
Brüksel'den Londra'ya giden hızlı trenlerin de aynı hattı kullanarak Fransa üzerinden Manş Tüneli aracılığıyla İngiltere'ye ulaşması nedeniyle kazadan İngiltere seferleri de etkilendi.
"SON DAKİKA SEFER İPTALLERİ YAŞANMASI MUHTEMEL"
Hızlı tren işletmecisi Eurostar, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Ciddi gecikmeler ve son dakika sefer iptalleri yaşanması muhtemel." ifadesini kullanarak yolcularına mümkünse seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.
Belçika Ulusal Demir Yolu Şirketi (SNCB) de yolculara seferlerdeki değişiklikleri ve alternatif ulaşım seçeneklerini anlık olarak gösteren seyahat planlama uygulamasını kullanmalarını tavsiye etti.