Alaska’da barış masası

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşta, en önemli kilometre taşlarından biri için gözler Alaska zirvesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD'nin 49. eyaleti Alaska'da bir araya geldi. Anchorage kentinde gerçekleşen zirve için "Avrupa'nın kaderini belirleyecek toplantı" yorumları yapıldı. Rusya lideri Putin, uçağından indikten sonra kendisini bekleyen Trump'a doğru yöneldi. ABD Başkanı, Rus mevkidaşını alkışlayarak karşıladı. İki lider ilk temasını havaalanında Alaska 2025 yazısının önünde yaptı. Kırmızı halıda el sıkışan liderler sonra görüşme yerine geçti. Trump ve Putin buluştuğu anda B-2 hayalet uçak üssün üzerinden geçiş yaptı. Putin'in uçağına da havada 4 adet F-35 eşlik etti.

TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ

Uçaktan indikten sonra birbirlerini selamlayan iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona geçti. Trump ve Putin'in ikili ilişkiler ile Rusya ve Ukrayna arasında olası ateşkesi ele aldıkları "Barışın Peşinde" temalı görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

BATI TEYAKKUZDA

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise Trump ile Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmenin Ukrayna'da barışa yönelik "ilk adım" olabileceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Zelenski ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Trump ile Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmenin ardından bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

PUTİN'İ ABD'Lİ PİLOTLAR KORUDU

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 yıl aradan sonra ilk kez ABD'ye gitti. Alaska'da olağanüstü güvenlik önlemleri uygulandı. Daha birkaç hafta önce Alaska semalarında Rus jetlerini durduran Amerikan savaş uçakları, bu kez Putin'e eşlik ederek güvenliğini sağladı.

ÜÇLÜ ZİRVE İÇİN ADRES İSTANBUL OLABİLİR

TRUMP ile Putin'in görüşmesinin ardından olumlu hava oluşursa gözler bu kez üçlü zirvede olacak. Trump, Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin bir araya gelmesi bekleniyor. Trump, "Alaska'dan sonraki görüşmelere Zelenski de katılacak" dedi. Avrupa ülkeleri üçlü zirvenin İspanya, Finlandiya ya da İsviçre'de olmasını istiyor, Trump ve Putin ise İstanbul'dan yana.

SSCB TİŞÖRTÜ İLE GİTTİ

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirvede müzakerelerin başarısızlığa uğrayabileceği ihtimaline ilişkin, "Biz asla tahminde bulunmayız" dedi. Öte yandan Lavrov, Alaska'da gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde SSCB tişörtü giydi.