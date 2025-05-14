Dünyanın gözü İstanbul’da

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için dünyanın gözü bugün İstanbul'da olacak. İki ülke ve ABD'den üst düzey isimler bir araya gelecek. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Yaptığı son açıklamada Ukrayna'nın müzakereler konusunda adım atmaktan çekinmediğini kaydeden Zelenskiy, "Savaşın nasıl biteceği dünyaya bağlı. Ukrayna her türlü müzakere formatına hazırdır, toplantılardan korkmuyoruz." dedi. Rusya heyetine Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Rusya heyetinde dışişleri ve savunma bakan yardımcıları ile çok sayıda uzman yer alacak. ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada "Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık" açklaması yapmıştı.