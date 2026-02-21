Avrupa’nın kalbinde 1600 çocuk evsiz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de derinleşen barınma krizi nedeniyle binin üzerinde genç ve çocuk, yeterli barınma imkânı bulunamadığı için sokakta gecelemek zorunda kalıyor. The Brussels Times haber sitesinin, Genel Çocuk Hakları Delegasyonu (DGDE) ile Kinderrechtencommissariaat (KRC) tarafından açıklanan verilere dayandırdığı haberine göre, 2024 yılında Brüksel'de toplam 9 bin 777 evsiz kişi kayıtlara geçti.

Bu kişilerden 1678'ini çocuklar ve gençler oluşturuyor. Brüksel'de son yıllarda evsiz sayısında düzenli artış yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, mevcut durumun sosyal konut politikaları ile yoksullukla mücadele stratejilerinin yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade ediyor.