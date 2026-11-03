Avrupa’nın market zincirlerinde siber saldırı alarmı büyüyor: Bir ülke daha hedef alındı

Siber saldırının soğutma sistemlerinin kontrol mekanizmasına yönelik olduğunu aktaran Cimpean, ilk incelemelere göre, sistemlerin kontrol mekanizmalarının internete doğrudan erişilebilir konumda olduğu bilgisini paylaştı.

Romanya Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü Direktörü Dan Cimpean, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkedeki bir market zincirinin 6 şubesindeki soğutma sistemlerinde sıcaklık ayarlarının olağan dışı seviyede yükseldiğinin rapor edildiğini belirtti.

Avrupa'da İsveç, Belçika, Lüksemburg, Estonya, Hollanda, Finlandiya ve İrlanda'da da bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.