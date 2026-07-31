Avrupa’nın orman yangınlarına yeni çözümü: Keçi sürüleri

Avrupa kıskacı altında kaldığı devasa altıncı nesil yangınlara yeni çözümler üretiyor. Fransa ve İspanya'nın çobanları başta olmak üzere, keçi ve koyun sürülerinden faydalanılan yöntemle kuru bitki örtüsünün temizlenmesi hedefleniyor. Keçiler, çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yunanistan'da 3 itfaiyeci hayatını kaybetti

Yunanistan'da şiddetli fırtınaların Girit Adası'nda yeni yangınları körüklemesi üzerine üç itfaiyeci hayatını kaybetti. Girit'in güneyinde çıkan yangına 33 araç, 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale ediliyor. Turistler tahliye edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör