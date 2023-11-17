Avrupa’nın özgürlüğü Filistin için işlemiyor

İsrail'in Gazze'yi işgaline ve yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere 11 bini aşkın Filistinliyi öldürmesine tepki gösteren Avrupa halkları, Filistin ile dayanışma için bir araya gelmek ve çeşitli etkinliklerle seslerini yükseltmek istediklerinde çeşitli engellerle karşılaşıyor.Filistin'e destek gösterilerine yasak getirme girişimleri sürüyor.Gösterilerde "Yahudi karşıtlığı gerekçesiyle" gözaltına alınanların sayısı arttı. Fransa'da hükümet, Filistin'e destek gösterilerine topyekun yasak getirdi. Bu yasak Danıştay'dan döndü. Hükümet şimdi İsrail'e destek gösterileri düzenliyor.Basel ve Zürih kantonlarında Filistin yanlısı gösteriler düzenlenmesi yasaklandı. Zürih'teki yasak tepkiler sonrası kaldırıldı.Filistin bayrağı ve şalını takanlar gözaltına alındı. Bavyera eyaletinde Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganı yasaklandı."Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı yasaklandı.Filistin'e destek gösterilerine izin verilmedi.Birleşmiş Milletler ile İsrail arasında ipler gün geçtikçe daha da gergin hale geliyor. İsrail, "İsrail şu anda yüksek komiserin ziyaretinin herhangi bir ek fayda getireceğinden emin değil" gerekçesi ile BM İnsan Hakları Şefi'nin ülkeye girişine izin vermedi. İsrail önceki gün de BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara talep edilen kararı "gerçeklerden kopuk" olarak nitelendirerek kabul etmemişti.