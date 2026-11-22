AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Komisyon'un ilk teklifine kıyasla bütçenin 204 milyar avro azaltılmasını öngören uzlaşı teklifinin "hayal kırıklığı" olarak nitelendiği açıklamada, teklifin bu haliyle bir anlaşmaya temel oluşturamayacağı belirtildi.

Fransız hükümeti, eylemlerin ardından çiftçilerle yaptığı müzakerelerde hem ulusal düzeyde hem de Birlik düzeyinde Avrupalı çiftçilerin korunması için gerekli adımlar atacağı ve MERCOSUR anlaşmasının yol açabileceği haksız rekabete karşı koruma tedbirleri getireceği taahhüdünde bulunmuştu.

AB, başta Fransız çiftçiler olmak üzere Avrupalı çiftçilerin karşı çıktığı Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşmasını 17 Ocak'ta imzalamıştı.

Fransız çiftçiler, sektörel koşulların kötüleşmesi, bürokratik işlemlerin yoğunluğu ve AB ile Güney Amerika ülkeleri arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının yol açacağı haksız rekabet nedeniyle geçen yıllarda ülke genelinde eylemler düzenlemişti.

ALMANYA DA UZLAŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMİYOR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Costa'nın Birliğin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesine ilişkin sunduğu uzlaşma teklifindeki kesintileri yetersiz bularak, taslağı kabul etmediğini bildirmişti.

Merz, Costa'nın teklifini "ilk adım" olarak nitelendirmesine karşın teklifteki toplam harcama hacminin halen kabul edilemeyecek düzeyde yüksek olduğunu belirtmişti.

Costa'nın Komisyonun yaklaşık 2 trilyon avroluk ilk planında cari fiyatlarla yüzde 10 kesinti öngören teklifi, bütçe büyüklüğünü 1,781 trilyon avro seviyesine çekiyor.

Göç yönetimi ve sınır güvenliği fonlarının 2 katına çıkarılmasını da içeren teklif üye ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına (GSYH) oranla ortalama bütçe katkılarının yüzde 0,80'den yüzde 0,82'ye yükselmesini öngörüyor.

Teklifte öne çıkan bir diğer husus ise büyük teknoloji şirketlerine yönelik yüzde 3'lük dijital hizmet vergisi. Ancak birçok üye ülke, bu verginin ABD'deki Donald Trump yönetiminin misillemesine yol açmasından endişe ediyor.

AB'nin 2028-2034 dönemine ilişkin bütçesinin kabul edilmesi için üye ülkelerin oy birliğiyle anlaşması ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör