Avrupa’nın utanç günü

Avrupa'nın göbeğinde ve Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde gerçekleştirilen Srebrenitsa soykırımının 28. yılı... Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen acılar tazeliğini koruyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. Ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yıl soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 30 kurban daha huzur buldu. Katliam sırasında öldürülen kurbanlar, dün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualar eşliğinde defnedildi. Soykırımın 28. yılında toprağa verilen kurbanların en gencinin öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlısının ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic olduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Srebrenitsa Soykırımının 28. Yıldönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi. Bugünün, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımının 28. yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu matem günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Bugün, 28 yıl öncesine göre Türkiye'nin çok daha güçlü olduğunu belirten Erdoğan "Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya mesajında "28 yıl önce Srebrenitsa'dan yükselen feryatlar, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor. Dilerim ki, dünya bir daha asla böyle bir insanlık ayıbına sahne olmasın" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasında "Asla unutmayacağız!" ifadesini kullanırken, çok sayıda siyasetçi de soykırımın 28. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. TBMM Genel Kurulu'nda da, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı. ANKARA