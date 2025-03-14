Avrupa’nın utancını yüzlerine haykırdı

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga'NIN, AP Genel Kurulu'nda verdiği Gazze tepkisi insanlığın sesi oldu. Botenga, İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insani durumun görüşülmesi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ni temsil eden Bakan Adam Szlapka'nın şakalaşması üzerine tepki göstererek, bu tavrın Filistinlilere yönelik bir küçümseme olduğunu ve AB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi. Botenga, "Öncelikle Konsey'den gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim? Kim bilir kaç Filistinlinin öldüğü ve hâlâ açlıktan ölmeye devam ettiği konuşulurken gülüyordunuz. Şaka yapıyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bu, komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB'nin karakteristiğidir. Şu anda Filistinlileri umursamıyorsunuz" dedi.