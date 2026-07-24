Avrupa’yı alevler sardı
YUNANİSTAN: Selanik ili yakınlarındaki Derveni bölgesinde orman yangını çıktı.
İTALYA: Sicilya Adası'nda Palermo kenti civarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları gece boyunca sürerken, risk altındaki evlerdeki aileler tahliye edildi.
FRANSA: Tarihinin en büyük yangın sezonunu geçiren ülkede hükümet, yangınlarla mücadele için A400M askeri nakliye uçağının devreye sokulacağını bildirdi. Bugün itibarıyla yıl başından bu yana ülke genelinde 44 bin hektar alan kül oldu.
İSPANYA: Madrid yakınlarında çıkan yangın nedeniyle köyler tahliye edildi.
İTALYA: Sicilya Adası'nda Palermo kenti civarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları gece boyunca sürerken, risk altındaki evlerdeki aileler tahliye edildi.
FRANSA: Tarihinin en büyük yangın sezonunu geçiren ülkede hükümet, yangınlarla mücadele için A400M askeri nakliye uçağının devreye sokulacağını bildirdi. Bugün itibarıyla yıl başından bu yana ülke genelinde 44 bin hektar alan kül oldu.
İSPANYA: Madrid yakınlarında çıkan yangın nedeniyle köyler tahliye edildi.
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