Avrupa’yı eleştiren gazeteci kovuldu

ALMANYA'DA yaşayan Filistin asıllı gazeteci Maram Salim, Avrupa
'da ifade özgürlüğü olmadığına yönelik eleştirisinin ardından Alman
kamusal medya kuruluşu Deutsche Welle
'deki (DW) işinden kovuldu. Salim, Alman basınında yayınlanan bir makalede kendisi ve dört arkadaşının İsrail karşıtı ve antisemitik olmakla suçlandığını, bu nedenle soruşturma geçirip DW Arapça servisinde çalışan diğer arkadaşlarıyla açığa alındığını söyledi. Salim, "Almanya, düşünce özgürlüğünü desteklediği izlenimini veriyor ancak 'Avrupa'da ifade özgürlüğü olmadığını söylemek' beni açığa almaları ve beni antisemitik olmakla suçlamaları için yeterliydi" dedi.