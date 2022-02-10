Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa’yı eleştiren gazeteci kovuldu
Giriş Tarihi: 11.2.2022

Avrupa’yı eleştiren gazeteci kovuldu

Avrupa’yı eleştiren gazeteci kovuldu
ALMANYA'DA yaşayan Filistin asıllı gazeteci Maram Salim, Avrupa'da ifade özgürlüğü olmadığına yönelik eleştirisinin ardından Alman kamusal medya kuruluşu Deutsche Welle'deki (DW) işinden kovuldu. Salim, Alman basınında yayınlanan bir makalede kendisi ve dört arkadaşının İsrail karşıtı ve antisemitik olmakla suçlandığını, bu nedenle soruşturma geçirip DW Arapça servisinde çalışan diğer arkadaşlarıyla açığa alındığını söyledi. Salim, "Almanya, düşünce özgürlüğünü desteklediği izlenimini veriyor ancak 'Avrupa'da ifade özgürlüğü olmadığını söylemek' beni açığa almaları ve beni antisemitik olmakla suçlamaları için yeterliydi" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’yı eleştiren gazeteci kovuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA