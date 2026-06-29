Avrupa’yı kavuran sıcak alarmı
Avrupa sıcak havalarla boğuşmaya devam ediyor. Alman basınında yer alan haberlerde, Saksonya-Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz beldesinde dün 41,5 santigrat derece ölçüldüğü ve ülkede sıcaklık rekoru kırıldığı belirtildi. Ayrıca Almanya'da sıcak hava nedeniyle iki ayrı bölgede orman yangını çıktı. Fransa'yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası, ülkede can kayıplarının artmasına neden oldu. Sağlık yetkilileri, aşırı sıcakların etkisiyle bu ay ölüm sayısında yaklaşık "bin" artış kaydedildiğini açıkladı.