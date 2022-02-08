Avrupa’yı küçük düşüren masa

Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un uluslararası bir krizde ön plana çıkma çabası yine hüsranla sonuçlandı. Macron, Ukrayna
- Rusya
krizinde tansiyonu düşürmek için önceki gün Rusya'ya gitti. Moskova
'da Rusya lideri Vladimir Putin
ile yaptığı yaklaşık 6 saatlik görüşmeden sonra akıllarda 'sosyal mesafe' tartışmaları kaldı. Macron'a yakın kaynaklar söz konusu masanın ve Putin'in sürekli uzak durmasının arkasında Kovid-19 tedbirleri olduğunu ileri sürdü. Ancak yapılan diğer yorumlarda Putin'in Avrupa'ya net bir mesaj verdiği belirtildi. Fransız
muhalifler ise Macron'un küçük düşürüldüğü yorumunu yaptı.
ARALARINDA SAAT FARKI VAR
Macron'un, Putin tarafından uzunca bir masanın öteki ucunda karşılanması, Fransız basınında geniş yer buldu. İki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından "Putin'den Macron'a sıcak karşılama", "Sosyal mesafe", "Akşam yemeği başlayabilir", "Saat farkı" şeklinde değerlendirildi. Mesafe nedeniyle, "Macron görüşmeye Elysee Sarayı
'ndan katılsaydı" şeklinde espriler yapıldı.
Fransız Cnews kanalı "Emmanuel Macron- Vladimir Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası" başlığını attı.
Huffpost "Macron ile Putin'in görüşmesindeki masa dolanmaya değer" ifadesini kullandı.
Liberation
gazetesi manşetinde, iki mevkidaşın görüştüğü masaya labirent ekleyerek "Macron-Putin Rus usulü diyalog" başlığını tercih etti.
SAVAŞ MI İSTİYORSUNUZ
RUS lider Putin, Ukrayna'nın NATO
'ya girmesinin ittifakı Rusya ile savaşın eşiğine getireceğini söyledi. Kremlin
Sözcüsü ise anlaşmanın "imkânsız" olduğunu belirterek, "Fransa, AB
ve NATO'da lider değil, liderlik başka bir ülkede" dedi.
UÇAKTA BEKLETTİLER
KREMLİN'İN Kovid önlemleri çerçevesinde konuklara PCR testi yapılıyor. Macron testin yapılması ve sonucunun alınması sürecinde, alana inişten sonra 40 dakika boyunca uçağından inmedi. "Negatif" sonuç alındı, Macron'un uçaktan inmesine izin verildi.
UKRAYNA'DA MESAFE YOKTU
FRANSA Cumhurbaşkanı Macron'un dünkü adresi de Ukrayna oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde iki liderin el sıkışmaları gibi anlar "Rusya'da sorun sosyal mesafe değilmiş" yorumlarına neden oldu.