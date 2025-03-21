Avrupa’yı saran yangının nedenleri araştırılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın, Heathrow havaalanının tüm gün boyunca kapanmasına neden olan bir elektrik kesintisine neden oldu. Uçuş takip sitesi FlightRadar 24'e göre, en az bin 350 uçuş etkilenecek. İngiliz hükümeti ise yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için terörle mücadele birimlerinin de aktif şekilde görev yaptığını açıkladı. Yangın sonrası yaşanan kesinti nedeniyle bölgede ilk etapta 100 bin evin elektriksiz kaldı.