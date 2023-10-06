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Giriş Tarihi: 6.10.2023 15:10

Avrupa'yı tahtakurusu sardı: Önce Fransa şimdi de Yunanistan

Yunanistan'da özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığı bildirildi.

AA
Avrupa’yı tahtakurusu sardı: Önce Fransa şimdi de Yunanistan

Yunanistan Tahtakurusu İlaçlama Şirketleri Birliği (SEAME) Başkanı Yorgos Lambru, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, ülke genelinde özellikle turistik bölgelerde sıkça görülen tahtakuruları nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini belirtti.

Tahtakurularının bagaj ve toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla yayılabileceğine dikkati çeken Lambru, böceklerin otel, kamp ve apartman dairelerinde görüldüklerini bildirdi.

Lambru, özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığına işaret ederek, halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da da hemen her yerde karşılaşılan "tahtakurusu istilası"na ilişkin endişeler artmış, böcek okullarda da görülmüştü.

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Avrupa'yı tahtakurusu sardı: Önce Fransa şimdi de Yunanistan
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