Avustralya alarmda: Yeni Kovid varyantı yayılıyor

SBS News'in haberine göre, Avustralya'da ilk olarak Temmuz 2024'te saptanan Kovid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı gittikçe yayılıyor.

Buna göre "LP.8.1", ülkenin New South Wales (NSW) eyaletinde Kovid-19 vakaları arasında en baskın üçüncü varyant haline geldi.

"LP.8.1" semptomlarının, dolaşımdaki diğer varyantlara kıyasla "daha şiddetli görünmediği" belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ocakta, küresel bazda yayılım göstermesi gerekçesiyle "LP.8.1" varyantını "izleme altına aldığını" bildirmişti.

Avustralya'da bu yıl yaklaşık 45 bin yeni Kovid-19 vakası kaydedildi ve yaklaşık 260 kişi virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyor.