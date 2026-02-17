Avustralya Başbakanı Albanese: “DEAŞ bağlantılı Avustralyalıları geri almayacağız”

Yaklaşık 7 yıldır kampta tutulan ve iade süreci kapsamında Şam'a doğru yola çıkan ancak prosedür sorunları nedeniyle yeniden Roj kampına gönderilen 34 kişiyle ilgili konuşan Albanese, "Hiçbir şekilde destek vermiyoruz ve bu insanların ülkemize iadesini sağlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

SERT MESAJ: "KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ"

Albanese, "yaşam tarzını yok etme ve baltalama çabaları için ülke dışına gidenlere acımadıklarını" vurgulayarak, "Annemin de dediği gibi 'Kendi düşen ağlamaz.'" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN 'TALİHSİZLİK' DEĞERLENDİRMESİ

Bu durumdan çocukların da etkilenmesini "talihsizlik" diye niteleyen Albanese "Birileri Avustralya'ya gelmeyi başarırsa ve herhangi bir yasa ihlal edilmişse, kanunların tüm gücüyle karşı karşıya kalacak." ifadesini kullandı.