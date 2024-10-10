Avustralya endişeli: Çin’in füze denemelerinden rahatsız oldu

ÇİN KENDİNİ SAVUNDU

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 25 Eylül'de bir kıtalararası balistik füzenin (ICBM) test amaçlı Pasifik Okyanusu'na fırlatıldığı ve sahte savaş başlığı taşıyan füzenin açıklarda belirlenen bölgeye düştüğü bildirilmişti.

Test fırlatışının, Çin ordusunun yıllık eğitim planındaki rutin bir faaliyet olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtilmişti.

Açıklamada, füzenin okyanusta tam olarak hangi bölgeye düştüğüne dair bilgi verilmezken, fırlatış öncesinde ilgili ülkelere gerekli uyarıların yapıldığı aktarılmıştı.