Avustralya İran hattında kriz: Diplomatik ilişkiler askıya alındı

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (ASIO) geçen yıl Melbourne'deki bir Sinagoga ve Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırıların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiğini söyledi.

Albanese, İran'ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'nin Avustralya hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve diğer 3 yetkiliyle beraber sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı.

"Bunlar Avustralya topraklarında yabancı bir ulus tarafından düzenlenen çok tehlikeli faaliyetler." değerlendirmesinde bulunan Albanese, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.