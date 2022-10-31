Avustralya ordusunda güvenlik krizi: Gizli bilgiler saldırı altında

Avustralya, ordunun kullandığı iletişim platformunun saldırıya uğramasının ardından personel bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceğinden endişe ediyor.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Savunma Kuvvetleri, ForceNet'in uğradığı siber saldırıda doğum tarihi ve askere alınma tarihi gibi özel bilgilerin çalınmış olması ihtimalinden dolayı endişe duyulduğunu belirtti.

SİBER SALDIRILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Gaziler ve Savunma Personeli Bakanı Matt Keogh, son zamanlarda bazı firmalara yapılan siber saldırılara işaret ederek, "Bence Avustralyalılar ve Avustralya hükümeti, insanların kişisel verilerine kötü yollardan erişmeye çalışan bu tür siber faaliyetlerden oldukça endişeli." ifadesini kullandı.

Keogh, ForceNet platformunda yaklaşık 40 bin personel bilgisinin kayıtlı olduğunu bildirdi.