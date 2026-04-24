Avustralya şeffaflık istedi
Avustralya Çevrimiçi Güvenlik Komiserliği (eSafety) aralarında Roblox, Minecraft, Fortnite ve Steam'in de bulunduğu oyun platformlarına yasal olarak bağlayıcı tebligatlar gönderdi. Kurum, söz konusu şirketlerden çocukları internet üzerinden kandırma, cinsel istismar ve radikalleşme gibi tehditlere karşı nasıl koruduklarını açıklamalarını talep etti. Yetkililer, oyun platformlarının çocuklar ile failler arasında ilk temas noktası olabileceğini vurguluyor. Öte yandan, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimine yasak 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.