Avustralya silahlı saldırıyla sarsıldı: Polisler hedef oldu!

Bölgeye birçok polis aracı, bir zırhlı araç, helikopter ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, olay yeri yakınlarındaki belediye tesisleri kapatıldı, bir ilkokul ise içindeki öğrencilerle birlikte kapılarını kilitledi.

Porepunkah Havaalanı da devam eden acil durum nedeniyle sivil kullanıma kapatıldı. Saldırgan için insan avı başlatıldı.

Gillies, ilerleyen saatlerde okula yakın ikamet eden çocukların evlerine gidebileceğini ancak uzak adreslerde kalan çocukların bir süre daha okulda kalacağını aktardı.

Okul Müdürü Jill Gillies, "Okul yakınlarında bir acil durum olduğuna ilişkin ihbar aldık. Çocuklar için birçok film ve eğlence içeriğimiz var, polisten gelen talimatlara uymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON SONLANANA KADAR DIŞARI ÇIKMAYIN"

Victoria Eyaleti Polis Teşkilatı Emniyet Müdürü Mike Bush açıklamasında, "Porepunkah'da saat 10.30 sıralarında 10 polis memuru bir arama emrini uygulamak üzere adrese intikal etti. Saldırganın ateş açması sonucu 2 memur olay yerinde hayatını kaybetti, bir memur ise ağır yaralandı ve hastanedeki tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Diğer memurların yara almadığını aktaran Emniyet Müdürü Bush, olayın hala devam ettiğini belirterek, "Sorumlu kişiyi tutuklamak için bütün uzman kaynakları bölgeye sevk ettik, bu kişi şu an aranıyor" dedi.

Emniyet Müdürü Bush açıklamasında bölge halkını da uyararak, "Yakınlardaki kırsal kesimlerde bulunan vatandaşlara, bu kişiyi tutuklayacağımızı ve bölgede güvenliği sağlayacağımızı bir kez daha temin etmek istiyorum. Operasyon sonlanana kadar evinizde kalmanızı ve dışarı çıkmamanızı rica ediyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Bush, açıklamasının ardından olay yerindeki birliklerin yanına gideceğini ve suçluyu arama çalışmalarına destek vereceğini belirtti.