Avustralya Ukrayna’ya milyonluk askeri desteğe karar verdi

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, ağırlıklı olarak Ukrayna'ya destek odaklı yapılan NATO Zirvesi'nin son oturumunda konuşan Marles, Avustralya'nın Kiev'e 250 milyon Avustralya doları değerindeki askeri paketi duyurdu. Açıklanan destek paketinin Ukrayna'ya yapılacak son paket olmayacağını vurgulayan Marles, "Ukrayna'ya, bu çatışmayı kendi şartlarıyla çözmesi için geçen süre boyunca desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Marles, Ukrayna savaşında, Çin'in Rusya'ya desteğine işaret ederek "Bu sebeple (Pekin ve Moskova arasındaki anlaşma), Doğu Avrupa olayları bizim için çok önemli hale geldi." ifadesini kullandı. Açıklanan yardım paketi kapsamında Avustralya'nın, Ukrayna ordusuna güdümlü ve hava savunma füzeleri yanı sıra tanksavar silahlar, mermi ve diğer askeri ekipmanlar sağlayacağı bildirildi.

Avustralya hükümeti yetkilileri, açıkladıkları son askeri yardım paketiyle birlikte, Ukrayna'ya bugüne kadar 1,1 milyar Avustralya doları (askeri yardım) olmak üzere, toplam 1,3 milyar Avustralya doları yardım sağlandığını kaydetti.

NATO Zirvesi'ne katılan bir diğer Asya-Pasifik ülkesi Güney Kore'nin Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol da Ukrayna'ya 24 milyon ABD doları desteğinde bulunacaklarını taahhüt etti.

Zirvenin son gün oturumunda konuşan Yoon, Güney Kore'nin Ukrayna'ya, güvenlik, insani yardım ve savaştan kaynaklanan yıkımların yeniden imarı için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yoon, gelecek yıl Ukrayna'ya destek paketinin miktarını iki katına çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Washington'da, 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avustralya'nın liderleri davet edilmişti.

Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya daha fazla destek sözü ve başta Çin olmak üzere Ukrayna'da Rusya'ya destek veren ülkelerin desteğini sonlandırma çağrısı yapılmıştı.