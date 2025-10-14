Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı: Artık hesaplarına erişemeyecekler

Avustralya, aralık ayında yürürlüğe girecek olan 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin duyurulması için milyonlarca dolarlık tanıtım kampanyası başlattı. Kampanyaya dair paylaşılan videoda, "10 Aralık'tan itibaren, 16 yaşın altındaki kişiler artık sosyal medya hesaplarına erişemeyecek. Bu, 16 yaşın altındaki çocukların çevrim içi ortamda daha güvende olmalarını sağlamak için çıkarılan yeni bir yasanın parçası." ifadesine yer verildi.

ABC News'un haberine göre, İletişim Bakanı Anika Wells, basına yaptığı açıklamada, 14 milyon Avustralya doları tutarındaki "For The Good Of" (İyiliği İçin) adlı kampanyanın 19 Ekim'den itibaren televizyon kanalları, reklam panoları ve sosyal medyada yayınlanacağını söyledi.

Wells, kampanyanın ailelere gelecek değişiklikler hakkında farkındalık yaratmayı ve ebeveynleri çocuklarıyla yasak hakkında "konuşmaya" teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Kampanyanın adı For The Good Of, yani çocuklarımızın iyiliği için. Sonuçta, bu adımları Avustralya'daki gençlerin iyiliği için atıyoruz." dedi.