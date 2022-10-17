Avustralya’da 34 bin ev sular altında kaldı

Avustralya'nın güneydoğusunda günlerdir etkili olan şiddetli yağış binlerce evi sular altında bıraktı. Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, Victoria eyaletinde bazı bölgelerin ciddi su baskınları ile karşı karşıya olduğunu, yaklaşık 34 bin evin sular altında kalmış olabileceğini ifade etti. Ülkenin güneydoğusundaki binlerce kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Victoria Eyalet Acil Durum Servisi yetkilisi Tim Wiebusch, hafta sonu Campaspe Nehri'nin taşmasıyla Rochester kasabasının yüzde 85'inin sular altında kalmış olabileceğini açıkladı. AA