Avustralya’da 4.7 milyon hesaba kilit

Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağının Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 4.7 milyon çocuğa ait hesabın kapatıldığı duyuruldu. Avustralya'nın "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025'te yasağın hayata geçirilmesinden bu yana yaklaşık 4.7 milyon hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı. ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda gösterdiği çabaların "teşvik edici" olduğunu söyledi. İletişim Bakanı Anika Wells de kapanan hesap miktarını "büyük başarı" olarak nitelendirdi.