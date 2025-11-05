Avustralya'da 9 platforma yasak! 16 yaş altına yasağa Reddit ve Kick de eklendi
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağına, popüler forum sitesi Reddit ve canlı yayın platformu Kick de dahil edildi. Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde "ürkütücü bir kontrol gücüne" sahip olduğunu belirten Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, yasağın uygulanması için "hiçbir mazeret olmadığını" vurguladı.
ABC News'ün haberine göre, 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasak kapsamında şu ana kadar Facebook, X, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram ve Threads gibi toplam yedi platform hedef alındı.
Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells de yaptığı açıklamada bu platformlarla birlikte Reddit ve Kick'in de yasa kapsamına alınacağını duyurdu.
"ÜRKÜTÜCÜ BİR KONTROLE SAHİPLER"
Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde "ürkütücü bir kontrol gücüne" sahip olduğunu belirten Wells, yasağın uygulanması için "hiçbir mazeret olmadığını" vurguladı.
Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, bu platformların "tek veya temel amacının çevrim içi sosyal etkileşim sağlamak" olması nedeniyle yasağa dahil edildiğini bildirdi.
Düzenlemeyle teknoloji şirketleri, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için "makul adımlar atmazlarsa" yaklaşık 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilecek.