Avustralya’da 9 platforma yasak! 16 yaş altına yasağa Reddit ve Kick de eklendi

ABC News'ün haberine göre, 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasak kapsamında şu ana kadar Facebook, X, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram ve Threads gibi toplam yedi platform hedef alındı.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells de yaptığı açıklamada bu platformlarla birlikte Reddit ve Kick'in de yasa kapsamına alınacağını duyurdu.