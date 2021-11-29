Avustralya’da akılalmaz olay! Karantina altına alındığı oteli…

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı, Avustralya'da da görüldü. Geçtiğimiz günlerde, Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 28 Kasım'da hava yoluyla Güney Afrika'dan Sydney'e gelen iki yolcuya yapılan testlerde Omicron varyantının tespit edildiği bildirilmişti.
ODASINI ATEŞE VERDİ
Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin, Doha üzerinden yolcu uçağıyla Avustralya'ya geldiği ve iki doz aşılı olduğu belirtilirken, aynı uçakla Güney Afrika'dan gelen ve testleri negatif çıkan 12 yolcunun tedbir amacıyla karantinaya alındığı da kaydedilmişti.
Tespit edilen Omicron vakalarının ardından yeni önlemler alan Avustralya hükümeti, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten geleceklere sınırlarını kapattığını açıklamış ve aşısız seyahat eden yolculara ülkeye girişte 14 günlük zorunlu otel karantinası şartı getirmişti.
Alınan sıkı tedbirlerin uygulandığı ülkede dün, akılalmaz bir olay yaşandı.
Ülkenin Queensland eyaletinde bulunan Cairns kentinde iki çocuğuyla beraber otel karantinasına alınan bir kadın, karantinadan çıkmaz için odasını ateşe verdi.
Karantinadayken kaldığı otel odasını ateşe verdi | Video
Yangın sonucu otelde bulunan 150'den fazla kişi tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının, Pacific Otel'in 11'inci katında kadının otel odasındaki bir yatağı ateşe vermesi sonucu çıktığı ifade edildi.
Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kadının kundakçılıkla suçlanmasının beklendiği ifade edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
Başmüfettiş vekili Chris Hodgman yaptığı açıklamada, kadının gözaltına alındığı ve çocukların polis gözetimi altında olduğunu ifade etti. Hodgman, "İlerleyen saatlerde 31 yaşındaki kadının kundakçılık ve diğer suçlarla suçlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullanarak, kadının birkaç gündür karantinada olduğunu açıkladı.