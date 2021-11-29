Avustralya’da akılalmaz olay! Karantina altına alındığı oteli…

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı, Avustralya'da da görüldü. Geçtiğimiz günlerde, Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 28 Kasım'da hava yoluyla Güney Afrika'dan Sydney'e gelen iki yolcuya yapılan testlerde Omicron varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

ODASINI ATEŞE VERDİ

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin, Doha üzerinden yolcu uçağıyla Avustralya'ya geldiği ve iki doz aşılı olduğu belirtilirken, aynı uçakla Güney Afrika'dan gelen ve testleri negatif çıkan 12 yolcunun tedbir amacıyla karantinaya alındığı da kaydedilmişti.

Tespit edilen Omicron vakalarının ardından yeni önlemler alan Avustralya hükümeti, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten geleceklere sınırlarını kapattığını açıklamış ve aşısız seyahat eden yolculara ülkeye girişte 14 günlük zorunlu otel karantinası şartı getirmişti.