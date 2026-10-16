Avustralya’da algoritma yasağı geliyor
Avrustralya'da sosyal medya sitelerine yönelik yeni bir uygulama daha devreye sokuluyor. Daha önce dünyada 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ilk ülkede dijital güvenlik tedbirlerini içeren yeni yasa tasarısıyla, kullanıcıların sosyal medya algoritmalarını istedikleri zaman açıp kapatabilmeleri hedefleniyor. Avustralya İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin "Dijital Bakım Yükümlülüğü" adlı yasa tasarısı bugün parlamentoya sunuldu. Avustralya'nın çevrim içi güvenlik yasalarını güçlendirmesi hedeflenen yasa tasarısıyla oyunlar, uygulamalar, yapay zekâ sohbet botları gibi çevrim içi hizmetler için asgari güvenlik standartlarının belirlenmesi planlanıyor. Sosyal medya platformlarının 18 yaşın altındaki kullanıcıları zararlı içeriklerden koruması gerekli kılınacak. Ayrıca bu platformların "kullanıcılar istedikleri takdirde algoritmayı açıp kapatabilmelerine" izin vermeleri zorunlu olacak. Getirilecek kurallara uymayanların 109,2 milyon Avustralya dolarına kadar ceza ödemesi öngörülüyor.
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