Avustralya’da bir garip olay! Oyuncak bebeğe cinayet soruşturması!
Avustralya’da yol kenarına atılmış bir valizin içinde insan kalıntıları bulunduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Cinayet soruşturması başlatan ekipler, yaptıkları incelemede valizin içinden kıyafetleri, saçları ve burun piercingi bulunan son derece gerçekçi bir oyuncak bebek çıktığını belirledi.
Avustralya'da polis, oyuncak bebeği gerçek bir ceset sanarak cinayet soruşturması başlattı.
YOL KENARINDAKİ VALİZ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Avustralya'da dün araçla seyahat eden iki kişi, Oallen kasabasında yol kenarına atılan bir valizin içinde insan kalıntıları olduğuna dair polise ihbarda bulundu. İhbarı ardından harekete geçen polis, olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.
VALİZİN İÇİNDEN ÇIKAN GERÇEK HERKESİ ŞAŞIRTTI
Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemede, valizin içerisinde üzerinde kıyafetler bulunan, saçları ve burun piercingi olan gerçeğe çok yakın bir oyuncak bebek olduğu tespit edildi.
Polis yaptığı açıklamada, cismin üzerinde morluk ve sıyrıklara benzeyen izler bulunduğunu ve ekiplerin valizi detaylı incelemediğini aktardı. Polis, "Özellikle dün ve bugün olduğu gibi kötü hava şartlarıyla karşılaştığımızda, olay yerindeki delillerin ve kalıntıları fazla hareket ettirmek istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu cismin "son derece gerçekçi" olduğunu belirtti.