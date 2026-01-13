Avustralya’da çocuk kullanıcı yasası işe yaradı, Meta 550 bin hesabı kapattı

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa uyarınca yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı. Avustralya sosyal medyanın gençler üzerindeki zararlı etkisini azaltmak amacıyla 10 Aralık 2025'te yasa çıkarmıştı. Yasanın gereği olarak Meta, Instagram'dan 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin hesabın kapatıldığını duyurdu.