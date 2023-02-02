Avustralya’da çocuk taciziyle suçlanan kardinalin cenazesinde arbede yaşandı

Pell destekçileri ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, arbedeye müdahale etti.

Eski Avustralya başbakanlarından Tony Abbott ve John Howard'ın yanı sıra Avustralya federal muhalefet lideri Peter Dutton ve birçok devlet yetkilisinin de katıldığı cenaze töreni, Sydney Katolik Başpiskoposu Anthony Fisher tarafından yönetildi.