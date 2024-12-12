Avustralya’da dijital platformlara yeni vergi düzenlemesi yolda

Bu hamle Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın Avustralyalı haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapmak üzere üç yıllık anlaşmaları yenilemeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Bir önceki hükümet 2021'de, teknoloji devlerini Avustralyalı medya şirketleriyle gelir paylaşımı anlaşmaları yapmaya ya da Avustralya'daki gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezasına çarptırılmaya zorlayan bazı yasaları yürürlüğe koymuştu.