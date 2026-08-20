Avustralya’da ‘H5N1’ alarmı: 1000’den fazla kuş öldü

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, South Australia eyalet yetkilileri, eyalete bağlı bir adanın açıklarında 1000'den fazla tepeli sumru kuşunun öldüğü üç ayrı toplu ölüm vakası tespit etti.

Tasmania eyaletinde de 28 penguenin telef olduğunu aktaran yetkililer, bu ölümlerin "H5N1" türü kuş gribi virüsünden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

South Australia eyalet Başbakanı Peter Malinauskas, eyalet parlamentosuna yaptığı açıklamada, ölümlerin oldukça endişe verici olduğunu vurgulayarak yönetimin bu olayları ciddiyetle ele aldığını ifade etti.

AVUSTRALYA'DA "H5N1" VİRÜSÜ YAYILIYOR

Avustralya'da, 19 Haziran'da "H5N1" türü kuş gribi virüsünün neden olduğundan şüphelenilen ilk vaka tespit edilmiş, 29 Temmuz'da ise bu hastalığın yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığı belirlenmişti.

H5 tipi kuş gribi nedeniyle 3 Ağustos'ta da yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakası görülmüştü.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör