Avustralya’da iniş denemesi faciayla sonuçlandı: Uçak hangara daldı!
Parafield Havalimanı’nda iniş yapmaya çalışan küçük uçak pist yakınındaki hangara çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Büyük yangın sonrası hava trafiği durdurulurken, çevrede tahliye kararı alındı.
Güney Avustralya polisi, Adelaide şehri yakınlarındaki Parafield Havalimanı'nda küçük bir uçağın iniş denemesi yaptığı sırada pist yakınındaki hangara çarptığını açıkladı.
Kaza nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çarpmanın etkisiyle hangarda büyük bir yangın çıktığı ve havalimanının çevresinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği belirtildi.
Havalimanı sözcüsü, tüm hava trafiğinin durdurulduğunu ve ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü kaydetti.
Yetkililer, bölge sakinlerine kapalı alanlarda kalmaları ve olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
