Avustralya’da kanlı saldırı: 16 ölü, 42 yaralı

Avustralya dün kanlı bir saldırı ile sarsıldı. New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sidney kentindeki dünyaca ünlü Bondi Plajı'na düzenlenen silahlı saldırıda biri saldırgan olmak üdere 16 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis ve biri çocuk 42 kişi de yaralandı.

'TERÖR SALDIRISI'

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söyledi. Albanese, saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eleştirilerine "Şimdi bir olma zamanı" şeklinde cevap verdi.

NSW Polis Komiseri Mal Lanyon da düzenlediği basın toplantısında kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu belirtti. Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.

6 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı. Çok sayıda ülke saldırıyı kınadı.

KAHRAMAN MÜSLÜMAN

Olay anına ait görüntülerde Ahmed el Ahmed (43) isimli Suriye asıllı bir Müslüman'ın kendi hayatını riske atarak saldırganı etkisiz hale getirdiği görüldü. Saldırganın üzerine atlayıp silahını elinden alan ve bu sırada yaralanan Ahmed ülkede kahraman ilan edildi. ABD Başkanı Trump, Ahmed ile ilgili olarak, "Çok cesur bir kişi saldırganlardan birine saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Ağır yaralı olan bu cesur adama saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'daki saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" denildi.