Avustralya’da Lego ve oyuncak operasyonu

ABC News'ün haberine göre Avustralya polisi, perakende hırsızlıklarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Adelaide kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi.

Polis, baskında aralarında 1700'ü açılmamış Lego kutusu olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 ürün buldu. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 163 bin ABD dolarını (250 bin Avustralya doları) bulduğu açıklandı.

Polis, çalıntı olduğu değerlendirilen ürünlerin Adelaide genelindeki mağazalardan alındığı ve çevrim içi satışa çıkarılmasının planlandığını kaydetti.

Şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis, perakende sektörüyle iş birliği içinde yürütülen operasyon kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 gözaltı ve işlem yapıldığını bildirdi.