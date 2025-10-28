Avustralya’da madende şiddetli patlama: 2 ölü
Avustralya’da gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan bir madende patlama gerçekleşti. Olay nedeniyle 2 kişi can verdi.
Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletinin Cobar bölgesinde bulunan bir madende patlama meydana geldiğini belirtti.
Yetkililer, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.