Avustralya’da madende şiddetli patlama: 2 ölü

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletinin Cobar bölgesinde bulunan bir madende patlama meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.