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Haberler Dünya Haberleri Avustralya’da Omicron alarmı! Uçuşlar durdu
Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:31

Avustralya’da Omicron alarmı! Uçuşlar durdu

İHA
Avustralya’da Omicron alarmı! Uçuşlar durdu

Avustralya’da yetkililer, "Omicron" adı verilen yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle alarma geçti. Güney Afrika’da ortaya çıktığı belirtilen Omicron nedeniyle 9 Afrika ülkesinden uçuşlar, 14 gün süreyle askıya alındı.

Avustralya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni korona virüs mutasyonu Omicron'a karşı sınır tedbirlerini arttırdı. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurdu. Bakan Hunt, "Tıbbi kanıtlar daha fazla önlem alınması gerektiğini gösteriyorsa bunları yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

KARANTİNA ŞARTI

Hunt'ın açıklamasına göre son 14 gün içinde söz konusu 9 ülkede bulunan ve Avustralyalı olmayan vatandaşların Avustralya'ya girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkelerden gelen Avustralya vatandaşları ise dönüşte 2 hafta boyunca karantinada kalacak. Avustralya'ya daha önce gelmiş olan ve son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olanların da derhal karantinaya girmesi ve test yaptırması zorunlu kılındı.

Avustralya'da korona virüs salgınında şu ana kadar 206 bin 744 korona virüs vakası tespit edilirken, bin 990 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 26 milyon nüfusa sahip ülkede korona virüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 72.4 olarak açıklandı.

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Avustralya’da Omicron alarmı! Uçuşlar durdu
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