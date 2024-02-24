Avustralya’da orman yangınları sürüyor: 16 bin hektarlık alan küle döndü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Perşembe günü çıkan orman yangınları kontrol edilemiyor. Çiftlik hayvanlarının ölümüne neden olan orman yangınları nedeniyle eyaletin batısında yaşayan yüzlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. En az bin itfaiye eri 50 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale etmeye çalıştığı orman yangınları en az 2 bin kişi Perşembe günü yaşadığı bölgeleri terk etti. Yaklaşık 16 bin hektar alan yanarken en az 3 ev de tahrip oldu.