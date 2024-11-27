Avustralya’da polis cinayeti: 95 yaşındaki yaşlı kadın vuruldu

HUZUREVİNDE YAŞANANLAR

White ve bir başka polis memuru, 17 Mayıs 2023'te elinde iki bıçak tutan Nowland'in yürüteçle huzurevinde dolaştığı ve diğer sakinlerin odasına girdiği ihbarı üzerine, olay yerine gitmişti.

White, bunama (demans) belirtileri gösteren Nowland'i yaklaşık 3 dakika süren ikna çabaları sonuç vermeyince elektroşok tabancasıyla vurmuştu.

Bunun üzerine Nowland, yere düşerek başını çarpmış ve hastaneye kaldırılmış, bir hafta sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti.