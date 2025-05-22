Avustralya’da şiddetli yağış: 3 ölü

ABC News'in haberine göre şiddetli yağışlar, Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinin birçok bölgesinde büyük çaplı sellere neden olarak hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede sel sularına kapılan 30 ve 63 yaşlarındaki iki erkek ile bir kadının cesedine ulaşıldı.

Çok sayıda bölgeyi sular altında bırakan şiddetli yağışlar dolayısıyla 100'ün üzerinde acil durum uyarısı yapıldı.