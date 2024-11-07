Avustralya’da şok yasak: Sosyal medyaya yaş sınırı

HERHANGİ BİR MUAFİYET SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Avustralya Başbakanı Albanese, gelecek hafta parlamentoya sunulacak yasa tasarısının milletvekilleri tarafından kabul edilmesinin ardından 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi. Öneriye göre ebeveyn izni olan veya hesabı bulunan çocuklar için herhangi bir muafiyet söz konusu olmayacağını kaydeden Başbakan Albanese, "Erişimi önlemek için makul adımlar attıklarını göstermek sosyal medya platformlarının sorumluluğunda olacak. Sorumluluk ebeveynlerin ya da gençlerin üzerinde olmayacak" ifadelerini kullandı.

İletişim Bakanı Michelle Rowland ise, "Burada duyurduğumuz ve yasalaştıracağımız şey gerçekten dünyaya yön verecek" dedi. Bakan Rowland, bu yasaktan Meta platformlarının yanı sıra TikTok'un da etkilenebileceğini sözlerine ekledi.

Muhalefetteki Liberal Parti yasağa destek verdiğini açıkladı.

Fransa da geçtiğimiz yıl 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı önermiş ancak kullanıcılar ebeveynlerinin izniyle bu yasaktan kurtulabilmişti.